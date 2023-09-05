05 сентября 2023, 13:14
«Ридус»: сотовый поликарбонат станет оптимальным материалом для стационарной теплицы
При возведении теплицы для продления сезона урожая в качестве кровельного материала лучше всего использовать сотовый поликарбонат. Об этом сообщил «Ридус».
Этот вариант удачно сочетает в себе показатели теплоизоляции, светопропускания, светорассеивания и массы. Кроме того, материал устойчив к ударам града, порывам ветра, снеговой нагрузке и к перепадам температуры.
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Также к плюсам сотового поликарбоната относятся его небольшая стоимость и высокая стойкость к ультрафиолету.
Сад и огород
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