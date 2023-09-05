Общество 05 сентября 2023, 13:14 «Ридус»: сотовый поликарбонат станет оптимальным материалом для стационарной теплицы

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При возведении теплицы для продления сезона урожая в качестве кровельного материала лучше всего использовать сотовый поликарбонат. Об этом сообщил «Ридус».

Этот вариант удачно сочетает в себе показатели теплоизоляции, светопропускания, светорассеивания и массы. Кроме того, материал устойчив к ударам града, порывам ветра, снеговой нагрузке и к перепадам температуры.

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Также к плюсам сотового поликарбоната относятся его небольшая стоимость и высокая стойкость к ультрафиолету.