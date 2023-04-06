Общество 06 апреля 2023, 17:25 «Ридус»: смешные видео помогут настроиться на рабочий лад после бессонной ночи

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Бессонные ночи негативно влияют на продуктивность последующего рабочего дня. О том, как настроиться на трудовую деятельность, сообщил «Ридус».

После ночи без сна рекомендуется избегать выполнения сложных задач, требующих больших усилий и концентрации. Лучше всего в такой день устранить все отвлекающие от работы факторы и спрятать свой телефон в ящик.

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Отмечается, что умственную энергию помогут восстановить положительные эмоции и просмотр смешных видео.