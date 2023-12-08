Общество 08 декабря 2023, 12:48 «Ридус»: постоянная смена работы грозит стрессом

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Частая смена работы нередко приводит к потере уверенности в завтрашнем дне и грозит стрессом из-за постоянных перемен. Об этом сообщил «Ридус».

Адаптация к новому коллективу и освоение обязанностей становится настоящим испытанием для сотрудника. Длительная работа в одной компании позволит углубить знания и стать настоящим профессионалом своего дела.

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Кроме того, долгосрочная работа способствует крепкой репутации и повышению своей ценности как специалиста. Так, за несколько лет сотрудник может накопить в портфолио массу важных проектов и достижений.