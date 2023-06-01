Общество 01 июня 2023, 13:10 «Ридус»: не стоит покупать для питомцев лазерные указки и вяленое куриное мясо

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Не все товары, которые лежат на прилавках зоомагазинов, полезны для питомца, некоторые из них лучше не приносить домой. Об этом сообщил «Ридус».

В частности, речь идет о лазерных указках. Забавно наблюдать, как котенок бегает за цветной точкой, но на самом деле он не испытывает радости, потому что никогда не сможет поймать добычу. Такая игрушка может вызвать у питомца раздражение и подавленность.

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Также плохой идеей будет покупать для собак куриное вяленое мясо. Если оно изначально не подвергалось термической обработке, то бактерии могут навредить организму животного. Еще в списке — оленьи рога. Эта ставшая в последние годы популярной игрушка травмирует зубы собак.

Наконец, стоит отказаться от поводков-рулеток. Они травмоопасны и затрудняют процесс обучения питомца.

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