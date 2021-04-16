«Ридус» не согласился с обвинением в пропаганде «философии воров в законе»

Наримановский районный суд Астраханской области обвинил редакцию «Ридуса» в пропаганде «философии воров в законе, тюремных понятий среди несовершеннолетних» пользователей Сети.

Отмечается, что поводом для подобного решения стала статья бывшего заключенного Антона Мухачева, в котором он описал быт в СИЗО «Медведково». По мнению юриста Александра Мартынова, это дело носит исключительно субъективный характер.

«На мой взгляд, выводы делались исходя из внутренних убеждений прокурора Наримановского района, который является истцом. Он посчитал, будто подобная подача информации может развивать убеждение, что ничего страшного в тюрьме нет. С этим, конечно, можно поспорить», — пояснил Мартынов.