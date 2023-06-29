Общество 29 июня 2023, 17:54 «Ридус»: любящие читать дети имеют более крепкое психологическое здоровье

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Дети, которые с детства любили читать, в будущем демонстрируют более крепкое психологическое здоровье и лучшие когнитивные навыки. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, сообщил «Ридус».

Они провели ряд тестов, которые помогли выявить связь между чтением в раннем возрасте и развитием ребенка в будущем. В частности, у них лучше память, более развита речь, к тому же они проще обучаются.

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«Чтение — это не просто приятное занятие. Оно развивает мышление и творческие способности, повышает эмпатию и снижает стресс. Мы призываем родителей делать все возможное, чтобы пробудить интерес к чтению в своих детях в раннем возрасте. Это поможет их развитию», — сказано в исследовании.

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