Общество 30 июня 2023, 12:46 «Ридус»: летом не стоит хранить готовую еду больше двух дней

Читать 360tv в

Летом нужно внимательнее относиться к хранению еды, потому что она портится гораздо быстрее. Об этом сообщил «Ридус».

Во-первых, готовые блюда не рекомендуют хранить больше двух дней. Также стоит прятать овощи и фрукты подальше от солнечных лучей, чтобы сохранить их свежесть. Наконец, в зоне риска рыба и мясо. Так как летом бактерии размножаются быстрее, нужно обязательно убирать их в герметичные контейнеры.

Авторы: