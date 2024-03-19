Общество 19 марта 2024, 15:58 «Ридус»: изобретатель Потапов отправил на СВО прибор для подрыва минных полей на расстоянии

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Технический директор конструкторского бюро АО «НПП» Артем Потапов разработал и отправил для использования в зоне спецоперации на Украине прибор, который позволяет на расстоянии подрывать минные поля. Об этом она рассказал «Ридусу».

По словам изобретателя, устройство может детонировать заминированные участки на довольно большом расстоянии. Его можно использовать даже в пяти километрах от опасного места. Устройство всепогодное. Его можно использовать даже при тумане, снеге и дожде.

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«Бойцы говорят, что изделий нужно как можно больше, так как сфер для применения очень много. Мы хотим восполнить этот пробел, чтобы наши бойцы могли идти вперед и скорее вернуться с победой», — рассказал Артем Потапов.

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