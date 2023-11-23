Общество 23 ноября 2023, 15:58 «Ридус»: активный образ жизни и практика благодарности помогут стать счастливее

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Хорошее настроение — залог успеха в любом начинании. Повысить уровень счастья способны несколько полезных привычек, рассказал «Ридус».

Всего 20-30 минут умеренной физической активности в день окажут положительное влияние на психическое здоровье. Это могут быть танцы, пробежка, зарядка или ходьба.

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Еще одним помощником в защите от стресса и негативных эмоций станет практика благодарности. Необходимо каждый вечер записывать несколько вещей, за которые человек благодарен прошедшему дню. Такой ритуал позволит видеть в жизни больше положительных моментов.