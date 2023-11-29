29 ноября 2023, 14:17
Ridlife.ru: зимой бегать гораздо безопасней, чем летом
Медики рекомендуют спортсменам не бросать пробежки с наступлением холодов. Бег зимой гораздо безопасней, чем летом, сообщил сайт Ridlife.ru.
Отмечается, что в жару тело разогревается сильнее и нагрузка на сердце сильно возрастает. При этом зимние пробежки лучше способствуют похудению и сжигают больше калорий, сообщило Utro.ru.
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Уберечь здоровье и получить максимальную пользу от тренировок в морозы поможет специальная одежда с водоотталкивающей пропиткой и термоизоляционными вставками, пишут «Дни.ру».
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