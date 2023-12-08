Общество 08 декабря 2023, 12:33 RidLife.ru: ученые создали подкожный имплант для эффективной борьбы с диабетом

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Американские ученые из Корнеллского университета при поддержке коллег из Университета Альберты создали гипоаллергенный подкожный имплант. Устройство поможет людям, страдающим диабетом. Об этом сообщил RidLife.ru.

Прибор, секретирующий инсулин, избавит пациента от необходимости постоянно делать соответствующие инъекции. Теорию уже подтвердили на практике.

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Установка приспособления не требует применения общей анестезии. По данным исследователей, имплант эффективен около 190 дней, добавил сайт «Дни.ру».