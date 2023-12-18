Общество 18 декабря 2023, 14:26 RidLife.ru: соленая вода и мята помогут избавиться от боли в горле

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Зима — пора опасных вирусов и инфекций, которые зачастую сопровождаются болью в горле. Как облегчить это состояние с помощью домашних средств, рассказал RidLife.ru.

Так, с неприятными ощущениями помогает бороться полоскание соленой водой. Данную процедуру можно проводить не более пяти раз в сутки.

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Еще один эффективный способ — использование мяты. Она обладает противовоспалительными свойствами и снимает першение. Рекомендуется заваривать чай с листьями или проводить ингаляции с эфирным маслом, добавил сайт «Дни.ру».