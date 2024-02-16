Общество 16 февраля 2024, 16:17 RidLife.ru: сочетание алкоголя с лекарствами может привести к расстройству желудка

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Спиртное и лекарства — опасное сочетание, которое способно привести к серьезным последствиям. В некоторых случаях препараты могут усилить действие алкоголя, сообщил RidLife.ru.

Кроме того, есть вероятность развития расстройства желудка. Некоторые анальгетики и противосудорожные, принятые вместе с горячительными напитками, становятся менее эффективными, добавил сайт Utro.ru.