16 февраля 2024, 16:17
RidLife.ru: сочетание алкоголя с лекарствами может привести к расстройству желудка
Спиртное и лекарства — опасное сочетание, которое способно привести к серьезным последствиям. В некоторых случаях препараты могут усилить действие алкоголя, сообщил RidLife.ru.
Кроме того, есть вероятность развития расстройства желудка. Некоторые анальгетики и противосудорожные, принятые вместе с горячительными напитками, становятся менее эффективными, добавил сайт Utro.ru.
Алкоголь
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