Общество 11 декабря 2023, 13:28 RidLife.ru: при желудочном гриппе лучше отказаться от твердой пищи

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Желудочный грипп — крайне неприятное заболевание, сопровождающееся болью в животе, диареей, рвотой и повышением температуры тела. Как пережить это состояние с минимальным дискомфортом, рассказал RidLife.ru.

Пациентам с ротавирусной инфекцией рекомендуют избегать обезвоживания организма. В связи с этим необходимо на время исключить из рациона твердую пищу. Лучше отдать предпочтение бульону и напиткам без кофеина.

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Когда симптомы станут менее выраженными, можно переходить на легко усваиваемые продукты: рис, мясо птицы, картофельное пюре, добавил сайт «Дни.ру».