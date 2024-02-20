Общество 20 февраля 2024, 16:08 RidLife.ru: авокадо и йогурт помогут предотвратить развитие кариеса

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Сохранить здоровье зубов способна не только регулярная гигиена ротовой полости, но и правильное питание. RidLife.ru перечислил продукты, употребление которых является отличной профилактикой кариеса.

Эксперты посоветовали включить в ежедневный рацион йогурт — источник кальция, витамина D и пробиотиков. Результатом станет улучшение состояния эмали. Тот же эффект окажет авокадо, в котором содержится магний.

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Кроме того, снизить частоту визитов к стоматологу помогут яйца, картофель и орехи, добавил сайт «Дни.ру».