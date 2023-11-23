Общество 23 ноября 2023, 11:57 RidLife: белокочанная капуста способна сохранить красоту кожи в холодное время года

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Листовые овощи — важный элемент рациона в холодное время года. Поддержать организм способно употребление шпината, рукколы и римского салата, сообщил RidLife.

Необходимо добавить в меню и белокочанную капусту, которая содержит цинк, медь и марганец. Они положительно влияют на работу сердца. Витамины А и Е в этом продукте сохраняют красоту и упругость кожи.

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Полезными свойствами отличается мангольд — близкий родственник обычной свеклы. Такой овощ помогает поддерживать бодрость и работоспособность, добавил сайт «Дни.ру».