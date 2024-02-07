Общество 07 февраля 2024, 13:42 Ридлайф.ру: сладкая и соленая пища может разрушить печень собаки

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Многие собаки выпрашивают у хозяев человеческую еду, однако неспособность отказать животному может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Так, слишком соленая пищу может нарушить водный баланс в организме собаки, что в итоге нередко приводит к нарушению работы печени. Этот же орган страдает, если подкармливать питомца сладостями. Собаки не могут усваивать глюкозу, поэтому от десертов у них также портятся зубы и может нарушиться зрение.

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Как добавили «Дни.ру», рацион животного должен быть подобран со специалистом и быть строго сбалансированным, чтобы оно могло прожить долгую и здоровую жизнь.

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