Общество 14 февраля 2024, 15:00 Ридлайф.ру: подростки увлекаются запрещенными веществами из-за стресса

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Увлечение подростков запрещенными веществами связано с попыткой избежать стресса и недостаточным контактом с родителями. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Если ребенок не справляется с трудностями, важно, чтобы он шел за помощью к авторитетным взрослым. Идеальный вариант — это к родителям. Но чтобы это произошло, нужно выстраивать крепкие и доверительные отношения с самого рождения.

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Как добавили «Дни.ру», в противном случае подросток будет искать успокоение в алкоголе, сигаретах или наркотиках. Стоит насторожиться, если ребенок стал раздраженным, потерял ко всему интерес и замкнулся.

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