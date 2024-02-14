14 февраля 2024, 15:00
Ридлайф.ру: подростки увлекаются запрещенными веществами из-за стресса
Увлечение подростков запрещенными веществами связано с попыткой избежать стресса и недостаточным контактом с родителями. Об этом сообщил Ридлайф.ру.
Если ребенок не справляется с трудностями, важно, чтобы он шел за помощью к авторитетным взрослым. Идеальный вариант — это к родителям. Но чтобы это произошло, нужно выстраивать крепкие и доверительные отношения с самого рождения.
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Как добавили «Дни.ру», в противном случае подросток будет искать успокоение в алкоголе, сигаретах или наркотиках. Стоит насторожиться, если ребенок стал раздраженным, потерял ко всему интерес и замкнулся.
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