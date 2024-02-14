Общество 14 февраля 2024, 14:16 Ридлайф.ру: грустный человек лучше запоминает информацию

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Эмоции, которые принято считать неприятными, могут во многом помочь человеку, если правильно их использовать. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Например, грусть возникает тогда, когда человек не получил желаемое или не достиг поставленных целей. В этом состоянии очень часто возникает деструктивное желание пожалеть себя, но это в корне неверный подход.

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Как отметили «Дни.ру», гораздо лучше воспользоваться этим состоянием для анализа. Грустный человек лучше запоминает информацию и рациональнее ее обрабатывает. Поэтому грусть может быть периодом для переоценки, чтобы не повторять свои ошибки в будущем.

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