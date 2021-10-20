РИА Новости: задержан замгендиректора оператора космодромов России Марат Арустамов
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, проведенной «Роскосмосом». Такую информацию предоставил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации „Роскосмос“», — сказал собеседник агентства. Он не стал уточнять, в чем именно обвиняют Арустамова.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении Арустамова. По сведениям издания, само задержание прошло в Москве, потом его отправили рейсом в Благовещенск.
Источники газеты сообщили, что Арустамов может быть подозреваемым в получении взяток. Гендиректор компании Алик Алексанян сейчас находится под арестом — и, по данным журналистов, именно он и дал следствию показания на Арустамова.