Военком Магадана ушел в отставку после ошибок в проведении мобилизации | 360°

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Военком Магадана ушел в отставку после ошибок в проведении мобилизации

РИА «Новости»: военком Магадана ушел в отставку после ошибок при частичной мобилизации

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Военный комиссар Магаданской области ушел в отставку из-за ошибок при проведении частичной мобилизации. На его место назначили временно исполняющего обязанности, который организовал работу по-новому. Об этом рассказал РИА «Новости» губернатор Сергей Носов.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — сказал он.

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Офицеру предстоит восстановить систему воинского учета в регионе, которая, по словам Сергея Носова, была фактически разрушена. Постоянного специалиста на должность пока не выбрали.

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В правительстве региона 26 сентября прошло совещание по частичной мобилизации. Тогда стало известно об отставке военкома — вместо него присутствовал исполняющий обязанности.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. За пять дней уполномоченный по правам человека Магаданской области Олег Михайлюк получил около 300 жалоб на ее проведение. Он рассказал РИА «Новости» о случаях, когда призывали людей из неполных семей — единственных родителей несовершеннолетних детей.

Частичная мобилизация в РФ

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