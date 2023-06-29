29 июня 2023, 19:23
РИА «Новости»: средняя сумма кредита на ремонт недвижимости по итогам первого полугодия составила 400 тысяч рублей
По итогам первого полугодия средняя сумма потребительского кредита на ремонт недвижимости составила 400 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные российских банков.
Отмечается, что по сравнению с прошлогодними показателями россияне оформляли в кредиты суммы в среднем на 20% больше. Чаще всего заемные деньги на эти цели брали жители Москвы и области.
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Как сообщили «Дни.ру», оформлять кредит на ремонт жилья россиян стимулирует дороговизна строительных материалов.
Ремонтные работы
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