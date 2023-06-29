Общество 29 июня 2023, 19:23 РИА «Новости»: средняя сумма кредита на ремонт недвижимости по итогам первого полугодия составила 400 тысяч рублей

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По итогам первого полугодия средняя сумма потребительского кредита на ремонт недвижимости составила 400 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные российских банков.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодними показателями россияне оформляли в кредиты суммы в среднем на 20% больше. Чаще всего заемные деньги на эти цели брали жители Москвы и области.

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Как сообщили «Дни.ру», оформлять кредит на ремонт жилья россиян стимулирует дороговизна строительных материалов.