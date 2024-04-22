Общество 22 апреля 2024, 17:21 РИА «Новости»: одиноким людям стоит гулять хотя бы один раз в день

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Одиночество стало серьезной проблемой современных людей, причем сейчас страдают не только пожилые, но и молодые люди. Об этом сообщило РИА «Новости».

Различные исследования показывают, что одинокие люди больше подвержены развитию целого ряда заболеваний. В частности, речь идет о нарушениях в работе сердца, сосудов и головного мозга. Кроме того, у одиночек чаще бывает деменция и депрессия.

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Чтобы избежать негативного воздействия на организм, стоит хотя раз в день выходить на прогулку. Она поможет сменить обстановку и переключить внимание от рефлексии и углубления в собственные мысли, добавили 7Дней.

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