Общество 15 апреля 2024, 11:48 РИА «Новости»: Ингушетия и Тюменская область попали в топ регионов с ростом потребительского спроса

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Потребительский спрос вырос в России на 6,2% за 2023 год. Аналитики РИА «Новости» составили список регионов с оценкой соответствующей способности населения.

Так, в топ субъектов по положительной динамике попали Ингушетия, Тюменская область, Адыгея, а также Ставропольский край. Сокращение спроса зафиксировали в Брянской области и Ненецком автономном округе.

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Основной прирост обеспечили розничная торговля и сектор общественного питания, добавила «Свободная пресса».