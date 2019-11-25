РИА ФАН уличило российского журналиста в работе на ИГ*
Корреспондентам РИА ФАН удалось выйти через посредников на бывшего члена ИГ*, который рассказал о контактах из России, в частности о журналисте одного из московских изданий. По одной из версий, он работал с террористами и получал деньги от антироссийски настроенных олигархов, живущих за рубежом.
«Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — поделился инсайдер.
Журналист, о котором идет речь, в свое время получил известность благодаря необычным эксклюзивным статьям, посвященным Сирии. В частности, именно он показывал данные добровольцев, а также запустил информацию об именах российских летчиков, воевавших с террористами. Кроме того, у него был доступ к видео о ликвидированном боевике. Стоимость ролика составляла порядка 10 тысяч долларов.
*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.