РИА ФАН уличило российского журналиста в работе на ИГ*

«Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — поделился инсайдер.

Журналист, о котором идет речь, в свое время получил известность благодаря необычным эксклюзивным статьям, посвященным Сирии. В частности, именно он показывал данные добровольцев, а также запустил информацию об именах российских летчиков, воевавших с террористами. Кроме того, у него был доступ к видео о ликвидированном боевике. Стоимость ролика составляла порядка 10 тысяч долларов.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.