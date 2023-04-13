Общество 13 апреля 2023, 14:41 РИА ФАН: творческие занятия развивают в детях креативность

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Многие родители считают, что развивать творческие способности детей нужно только в случае, если у ребенка есть талант. Это является заблуждением, сообщил методист онлайн-школы Skysmart Максим Франштейн в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, во время лепки, рисования или занятия музыкой у ребенка развивается креативность. В будущем такой навык поможет ему в учебе и работе для решения нестандартных задач.

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Также занятия в различных кружках способствуют самовыражению ребенка. Эксперт отметил, что благодаря творческой деятельности дети обретают уверенность в себе.