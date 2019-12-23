РИА ФАН обновило Классификатор СМИ

В Классификаторе русскоязычные медиа разделены на несколько разделов. Два их них, «Иностранные СМИ» и «Государственные российские СМИ» сформированы по понятным критериям. Два других раздела, «Антироссийские СМИ» и «Патриотические СМИ» вызвали у публики определенные вопросы. Информагентство выразило надежду, что обновленный Классификатор станет важным подспорьем для читателей.