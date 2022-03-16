РИА ФАН: объем частных инвестиций в Крым вырос в 20 раз за три года

Интерес бизнесменов-инвесторов к Крыму растет с каждым годом. Об этом РИА ФАН рассказали в Корпорации развития республики.

Корпорация начала работу в 2015 году и занимается развитием инвестиционного потенциала полуострова и привлечением инвесторов.

«По сравнению с 2019 годом рост привлеченных инвестиций был примерно в 20 раз. По состоянию на 10 марта 2022 года Корпорация развития осуществляет сопровождение 227 инвестиционных проектов. Планируемый общий объем инвестиций ― 210,02 миллиарда рублей. Предполагается создать более 11,18 тысячи постоянных рабочих мест», — рассказали в организации.