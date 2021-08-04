РФПИ ответил на заявления о «вопросах» к безопасности «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило все данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и клинических испытаниях препарата. Об этом заявили представители Российского фонда прямых инвестиций в ответ на заявление главы Еврокомиссии о том, что у ЕК есть вопросы к безопасности вакцины.

В РФПИ обратили внимание, что Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик «Спутника V» не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих его безопасность, и это «вызывает вопросы».

«Все данные о клинических испытаниях „Спутника V“ были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — заявили в фонде.

Там же напомнили о том, что в ЕС ранее уже распространяли недостоверную информацию о «Спутнике V» и заявляли о том, что в этом препарате нет необходимости.

«Команда „Спутника V“ призывает к объединению усилий в рамках борьбы с коронавирусом и его штаммами. В частности, команда „Спутника V“ уже проводит ряд совместных испытаний с другими производителями вакцин в рамках комбинированного подхода, который позволит повысить эффективность других вакцин за счет использования первого компонента „Спутника V“, а именно вакцины „Спутник Лайт“», — добавили в РФПИ.

Процедуру постепенной экспертизы в ЕМА российский препарат проходит с марта этого года. После одобрения он сможет поступать на европейский рынок.