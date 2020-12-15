РФПИ опроверг закупку вакцины «Спутник V» КНДР

Пхеньян не закупал вакцину «Спутник V» от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций не подтвердили опубликованные иностранной прессой данные о сделке.

Информацию в беседе с РИА «Новости» опроверг представитель РФПИ. Он заявил, что Северная Корея не обращалась в фонд и никаких контрактов не заключала.

Ранее японские СМИ заверили, что КНДР приобрела разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи препарат и китайские термографы. Сколько именно доз купил Пхеньян, не уточнялось. Однако источник утверждал, что руководству страны и сотрудникам госструктур республики уже начали делать прививки. Ким Чен Ына якобы привьют после того, как убедятся в безопасности вакцины.

Накануне в Минобороны заявили, что западные компании развернули полномасштабную войну против российской вакцины. Благодаря дискредитации российского препарата они надеются занять место на рынке реализации.

В мире разрабатывают около 200 вакцин против COVID-19. Кроме «Спутника V», свои препараты скоро представят Pfizer и BioNTech, а также американская Moderna и британско-шведская компания AstraZeneca. Чтобы компенсировать затраты на разработку и производство, предприятия нуждаются как во внутренних, так и в международных рынках сбыта.