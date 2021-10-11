РФПИ назвал фейком статью The Sun о «краже» формулы AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций назвал фейком статью британской газеты The Sun о «краже» российскими специалистами формулы вакцины от коронавируса у компании AstraZeneca. В ответ в РФПИ посоветовали СМИ лучше защищать репутацию этого препарата.

В фонде также обратили внимание, что материал The Sun основан на анонимных источниках, а также не имеет никакого научного основания, сообщило РИА «Новости».

Представители РФПИ также напомнили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» основана на хорошо изученной аденовирусной платформе человека. Ее безопасность и эффективность были доказаны не раз в течение многих десятилетий, а AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.

«Вместо того чтобы распространять фейки, британским СМИ и госслужбам стоит лучше защищать репутацию AstraZeneca, <…> которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в СМИ посредством фактов, вырванных из контекста», — подчеркнули в фонде.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Использование препарата одобрили уже почти 70 стран.