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    29 марта 2021, 12:01

    РФПИ договорился с партнером из КНР о производстве более 60 миллионов доз «Спутника V»

    Артур Блянихов

    РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) достиг договоренности с китайскими партнерами о производстве свыше 60 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил RT.

    Уточняется, что РФПИ заключил соглашение с одним из ведущих биотехнологических предприятий Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. Производство вакцины планируется начать в мае. Предполагается, что произведенный объем обеспечит вакцинацию более 30 миллионов человек.