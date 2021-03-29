РФПИ договорился с партнером из КНР о производстве более 60 миллионов доз «Спутника V»
РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) достиг договоренности с китайскими партнерами о производстве свыше 60 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил RT.
Уточняется, что РФПИ заключил соглашение с одним из ведущих биотехнологических предприятий Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. Производство вакцины планируется начать в мае. Предполагается, что произведенный объем обеспечит вакцинацию более 30 миллионов человек.