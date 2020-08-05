Названа доля «чрезвычайных» госконтрактов в РФ в 2020 году

Такие покупки, как правило, касаются медоборудования, лекарств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, а также закупок в сфере строительства и ремонта, дорожной деятельности.

С января по июль 2020 года госзаказчики заключили 128,5 тысяч контрактов с единственными поставщиками из-за ЧС на сумму 224,56 миллиардов рублей. Это порядка 4,7% всего объема госконтрактов (4,7 триллионов рублей).

Больная часть этих договоров была подписана во время и после ограничительных мер. С апреля по июль текущего года было заключено 122,2 тысяч контрактов на 198 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство ввело ограничение на закупку ряда импортных товаров для государственных нужд или обороны страны.