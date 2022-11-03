РФ усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:21 РФ усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ Секретарь СБ РФ Патрушев: Россия усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ РИА "Новости"

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Россия стала еще тщательнее контролировать работу неправительственных организаций и СМИ, подконтрольных Западу, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом написал ТАСС.

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В конце сентября Патрушев заявил о необходимости ограничивать работу таких организаций и ресурсов, чтобы бороться с «экспортом цветных революций». Он предложил создать соответствующую нормативную правовую базу на национальном уровне.