РФ усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ | 360°

03 ноября 2022, 09:21
РФ усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ
Секретарь СБ РФ Патрушев: Россия усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ
Россия стала еще тщательнее контролировать работу неправительственных организаций и СМИ, подконтрольных Западу, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом написал ТАСС.
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В конце сентября Патрушев заявил о необходимости ограничивать работу таких организаций и ресурсов, чтобы бороться с «экспортом цветных революций». Он предложил создать соответствующую нормативную правовую базу на национальном уровне.
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