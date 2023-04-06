Общество 06 апреля 2023, 16:37 РФ ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе — Песков Представитель Кремля Песков: Россия ответит на размещение США ядерного оружия в Европе

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Россия ответит на размещение Соединенными Штатами своего ядерного оружия в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что размещение американского ядерного оружия на базах в Европе вызывает обеспокоенность России. На уточняющий вопрос журналистов, как на это будет реагировать РФ, он сказал: «Соответствующим [образом]».

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Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что на территории ЕС сейчас размещены от 100 до 150 американских тактических ядерных бомб. Он отметил, что эти данные не окончательные, а запасы таких снарядов и других носителей ядерного оружия только увеличиваются. Небензя также подчеркнул, что Россия не несет ядерной угрозы, следуя своей ядерной доктрине.

Россия построит в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия, работы завершат к июлю текущего года. По словам посла РФ в Минске Бориса Грызлова, это станет ответом на появление американских ядерных боеголовок в странах Евросоюза.