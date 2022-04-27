Около двух тысяч заявок поступило в Минюст на получение гражданства РФ от беженцев

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик подали почти две тысячи запросов на получение российского гражданства. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, написал ТАСС.

По его словам, эти заявки поступили от тех беженцев, которые на данный момент находятся в местах временного размещения.

Бесхмельницын уточнил, что всего с 20 февраля по 22 апреля ведомство оказало 39 964 консультации беженцам из Донбасса. Помощь им оказывают адвокатские и нотариальные палаты, государственные юридические бюро, региональные органы власти.

Новоприбывшие получают необходимую информацию о порядке предоставления статуса беженца, трудоустройстве, истребовании документов с покинутых территорий и оформлении вида на жительство и гражданства.