Результаты выборов отменили на 4 участках в 3 регионах России

Единый день голосования прошел в России в прошлое воскресенье, 13 сентября. По его итогам результаты выборов отменили на четырех участках в Липецкой и Ростовской областях и на Кубани.

«Что мы имеем на сей час — полностью отменены итоги голосования на четырех избирательных участках: в Краснодарское крае (2059), два в Липецкой области (2031, 2332) и в Ростовской области (289)», — приводит «Интерфакс» слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

Результаты выборов отменили в Липецкой области из-за жалоб оппозиционных кандидатов на нарушения. На участках подкупали избирателей и распространяли агитационные материалы. Из-за этого полиция начала проверку.

На Кубани члены комиссии соединили бюллетени из урн и сейф-пакетов. Почему отменили результаты выборов на участке в Ростовской области, в ЦИК конкретно не пояснили и заявили, что такое решение приняли «в связи с нарушениями при проведении голосования».

Ранее стало известно, что Евросоюз не признал проведение выборов в Крыму, так как считает полуостров украинским. Киев выразил протест в связи с голосованием, которое прошло в этом российском регионе, пишет RT.

Сенатор Сергей Цеков во время беседы с «360» заявил, что крымчан и россиян в целом не волнует решение ЕС по этому вопросу.