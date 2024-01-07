Общество 07 января 2024, 18:51 Результаты восстановления Донбасса назвали колоссальными Глава ДНР Пушилин заявил о колоссальных результатах в восстановлении Донбасса РИА «Новости»

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России удалось добиться колоссальных успехов в восстановлении Донбасса, отстроив некоторые города с нуля и разработав новые инструменты поддержки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в городах Донбасса открываются новые школы и больницы, оснащенные по высоким российским стандартам. Отдельно глава ДНР обратил внимание на Мариуполь, в котором появилось несколько новых кварталов: по его словам, эти масштабные работы могут стать примером для восстановления других городов.

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«У нас был Мариуполь, который нужно было в кратчайшие сроки восстановить, и только такая мощная страна, как Россия, могла с этим справиться», — заявил Пушилин.

Связи между городами способствует идущий рекордными темпами ремонт дорог. По словам Пушилина, к нормальному состоянию удалось вернуть 200 тысяч километров путей, однако работа по этому направлению только набирает обороты.

Глава республики отметил, что возвращению Донбасса к нормальной жизни способствует не только восстановление инфраструктуры, но и введение инструментов помощи. Пушилин напомнил о создании свободной экономической зоны, привлекающей первых резидентов, и программах господдержки фермеров, которые позволили обеспечить новым регионам России богатый урожай.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти начали составлять план восстановления Мариуполя на 2024 год.