Сейчас в России занимаются построением комплексной системы в рамках мусорной реформы. Для решения проблемы создают новую инфраструктуру, следят за контролем и администрированием, а также внедряют раздельный сбор и переработку отходов.

Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после прямой линии с Владимиром Путиным. Она отметила, что экология вновь оказалась среди наиболее обсуждаемых тем.

«Мусорная реформа, качество воздуха, экологическое оздоровление территорий. С Алексеем Цыденовым (главой Бурятии — прим. ред.) уже обсудила локальные свалки, а с Александром Бурковым (губернатор Омской области — прим. ред.) — комплексный план по чистому воздуху. В 2021 году Омску федерация выделяет 613 миллионов рублей на реализацию мероприятий. Взяла каждый из вопросов на личный контроль», — отметила Абрамченко.

Она также порадовалась, что президент поддерживает реализацию стратегических планов. В том числе в рамках мусорной реформы. Этой проблемой не занимались годами, и сейчас решили подойти к вопросу серьезно. Речь идет не об отдельных направлениях, а о построении комплексной системы.

«Повторю — это работа с экономикой отрасли и тарифами, это создание новой инфраструктуры, это администрирование и контроль, внедрение раздельного сбора мусора, его последующее вовлечение во вторичный оборот. И, конечно, культура потребления! Жаль, что эти системные вопросы нельзя решить по взмаху волшебной палочки. Но в отдельных регионах — результаты уже есть. Двигаемся», — отметила она.

Она также напомнила, что Путин еще раз поддержал законопроект по расширенной ответственности производителей (РОП), который обсуждали в течение прошлого года .

«Вся выпускаемая в оборот упаковка будет утилизироваться, либо предприятиями самостоятельно, либо с помощью отчислений государству. Иногда нужно принимать радикальные меры, иначе реформа не „полетит“», — заключила Абрамченко.