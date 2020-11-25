Результаты тестов на коронавирус появятся на Госуслугах

Минцифры РФ и Роспотребнадзор запустили на Госуслугах новый сервис: результаты тестов на коронавирус будут загружать в личный кабинет пользователя на портале. Сдавший анализы узнает свой диагноз в течение часа после того, как они будут готовы.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на Госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение „Госуслуги Стопкоронавирус“», — сообщил сайт министерства.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов пояснил, что новый сервис позволит хранить справки о COVID-19, чтобы их можно было предъявить через приложение по месту требования. Нововведение снизит число поддельных справок, сократит время получения результата исследования и избавит от необходимости направлять его в Роспотребнадзор после возвращения из других стран.

Все лаборатории и медицинские центры России, которые тестируют на коронавирус, подключат к проекту до конца первого квартала 2021 года. По состоянию на 25 ноября в России с начала пандемии провели уже более 73,7 миллиона исследований на COVID-19.