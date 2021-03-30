Результаты тестов на коронавирус будут приходить на сайт госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому результаты тестов на коронавирус будут приходить в личный кабинет на госуслугах. Об этом сообщил сайт правительства.

«Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет. При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным», — говорится в сообщении кабмина.

В постановлении прописали, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Все, кто хочет пользоваться новыми функциями, должны дать согласие на передачу этих сведений.

Решение расширить функционал госуслуг приняли по итогам пробного проекта по обработке данных тестов. В правительстве считают, что нововведение сэкономит время, снизит количество поддельных справок и автоматизирует отправку результатов в Роспотребнадзор после поездок за границу.

Накануне Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первый в России тест на малярию. Его уже зарегистрировали. Тест может выявить болезнь на стадии инкубационного или начального периодов.