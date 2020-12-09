Результаты тестирования вакцины от коронавируса для пожилых станут известны в течение месяца

Роспотребнадзор объявил, что результаты тестирования вакцины для пожилых людей станут известны в течение ближайшего месяца. После этого людей старше 60 лет можно будет начать прививать.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, проводится исследование двух вакцин от коронавируса для людей старше 60 лет.

«Они идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста», — сказала Попова. Ее процитировал «Интерфакс».

Россия создала две вакцины от коронавируса. Одну из них — «Спутник V» — разработали в Центре имени Гамалеи, вторую — «ЭпиВакКорона» — в центре «Вектор».

Препарат «ЭпиВакКорона» сейчас проходит постклинические испытания. В них в том числе участвуют и люди старше 60 лет. Из этой возрастной группы привились 96 человек. Всего первый компонент вакцины ввели 770 добровольцам.

Тем временем в России стартовала масштабная вакцинация. Людей прививают препаратом «Спутник V». Пока что прививку могут сделать медики, педагоги, военные и социальные работники. У них повышен риск заражения.

За все время эпидемии COVID-19 подтвердился более чем у 2,5 миллиона россиян. Полностью выздоровели 1,9 миллиона. Жертвами вируса стали более 44 тысяч человек. По словам Поповой, летальность в России оказалась ниже средней по сравнению с остальным миром.