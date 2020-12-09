Результаты тестирования вакцины от коронавируса для пожилых станут известны в течение месяца
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, проводится исследование двух вакцин от коронавируса для людей старше 60 лет.
«Они идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста», — сказала Попова. Ее процитировал «Интерфакс».
Россия создала две вакцины от коронавируса. Одну из них — «Спутник V» — разработали в Центре имени Гамалеи, вторую — «ЭпиВакКорона» — в центре «Вектор».
Препарат «ЭпиВакКорона» сейчас проходит постклинические испытания. В них в том числе участвуют и люди старше 60 лет. Из этой возрастной группы привились 96 человек. Всего первый компонент вакцины ввели 770 добровольцам.
Тем временем в России стартовала масштабная вакцинация. Людей прививают препаратом «Спутник V». Пока что прививку могут сделать медики, педагоги, военные и социальные работники. У них повышен риск заражения.
За все время эпидемии COVID-19 подтвердился более чем у 2,5 миллиона россиян. Полностью выздоровели 1,9 миллиона. Жертвами вируса стали более 44 тысяч человек. По словам Поповой, летальность в России оказалась ниже средней по сравнению с остальным миром.