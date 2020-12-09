facebook_pixel
    09 декабря 2020, 11:38

    Результаты тестирования вакцины от коронавируса для пожилых станут известны в течение месяца

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Роспотребнадзор объявил, что результаты тестирования вакцины для пожилых людей станут известны в течение ближайшего месяца. После этого людей старше 60 лет можно будет начать прививать.
    Результаты тестирования вакцины от коронавируса для пожилых станут известны в течение месяца

    По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, проводится исследование двух вакцин от коронавируса для людей старше 60 лет.

    «Они идут очень успешно. Уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами людей старшего возраста», — сказала Попова. Ее процитировал «Интерфакс».

    Россия создала две вакцины от коронавируса. Одну из них — «Спутник V» — разработали в Центре имени Гамалеи, вторую — «ЭпиВакКорона» — в центре «Вектор».

    Препарат «ЭпиВакКорона» сейчас проходит постклинические испытания. В них в том числе участвуют и люди старше 60 лет. Из этой возрастной группы привились 96 человек. Всего первый компонент вакцины ввели 770 добровольцам.

    Тем временем в России стартовала масштабная вакцинация. Людей прививают препаратом «Спутник V». Пока что прививку могут сделать медики, педагоги, военные и социальные работники. У них повышен риск заражения.

    За все время эпидемии COVID-19 подтвердился более чем у 2,5 миллиона россиян. Полностью выздоровели 1,9 миллиона. Жертвами вируса стали более 44 тысяч человек. По словам Поповой, летальность в России оказалась ниже средней по сравнению с остальным миром.