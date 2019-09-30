Результаты экзаменов на права разрешат оспорить

У потенциальных автомобилистов появится дополнительный шанс получить права. Госавтоинспекция позволит ученикам автошкол оспаривать результаты экзаменов. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Кабмина.

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«Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена», — рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников ТАСС.

По его словам, новый алгоритм должен сделать процесс получения прав более объективным. Таким образом, ведомство также рассчитывает повысить качество оценки умений будущих автомобилистов.

Другое нововведение касается процедуры экзамена. Особенное внимание будет уделено умениям человека управлять авто в реальных дорожных условиях. Из-за этого требования к экзаменационным маршрутам тоже поменяются. В будущем их надо будет проводить на улицах с определенным набором разметок, дорожных знаков. Кроме того, на участках дорог должны будут быть закрытые площадки, малоинтенсивное движение и автодромы.

Согласно законопроекту, экзаменационный маршрут заранее будет обнародован на информационных стендах и в интернете. Между тем во время самого теста экзаменатор может вносить изменения. Например, попросить развернуться в том или ином месте.