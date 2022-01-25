Результаты экспресс-тестирования на коронавирус в ближайшее время появятся на сайте Госуслуг. Такая услуга будет действовать для жителей труднодоступных территорий сел. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас в личных кабинетах можно увидеть результаты ПЦР-тестов.

«Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», — сказал Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его процитировало РИА «Новости».

Премьер-министр добавил, что в правительстве уже подготовили соответствующее постановление. Мишустин призвал соотечественников вакцинироваться и не надеется на легкое течение болезни, уточнил RT. Особо уязвимыми остаются пожилые и люди с хроническими болезнями. По его словам, если человек почувствовал себя плохо, то нужно быстро проконсультироваться с врачами.

За последние сутки в России выявили более 67 тысяч случаев заражения ковидом, этот показатель является рекордными для страны.