Результат теста на коронавирус у патриарха Кирилла оказался отрицательным

Медики не обнаружили коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Результаты теста оказались отрицательными.

Об этом в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», — рассказал он.

Также представитель РПЦ призвал прихожан церкви к обязательному ношению масок и перчаток, чтобы избежать заражения.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что пандемия коронавируса может стать последним звонком для человечества, сообщает RT. Он предположил, что эта напасть должна заставить людей по всему миру мыслить иначе и больше думать о спасении души.