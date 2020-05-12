«Экономика сегодня» напомнила, что ранее в аккаунтах Белого дома в соцсетях появился пост, в котором победителями фашизма названы только Штаты и Соединенное Королевство. При этом СССР никак не упомянули.

В российском МИД объявили о планах провести с официальными лицами США серьезный разговор по поводу искажения исторических фактов.

«Это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется», — указал Лавров, имея в виду вице-президента США Майка Пенса.

По данным издания, американский политик, говоря об освобождении Освенцима, не упомянул советских солдат.