Резонанс из-за жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже расстроил директора музея

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил сожаление, что тема влияния обнаженных скульптур на детей так сильно взволновала общественность. Он отметил, что есть более важные вопросы. Например, программа развития музея.

«Я очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всего людей возбудил обыкновенный и традиционный вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах», — привела слова Пиотровского пресс-служба музея. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам эта тема довольна избитая, но почему-то именно сейчас на нее обратили особое внимание. Директор Эрмитажа уточнил, что в администрацию Петербурга обратилась «одна гражданка». Она выразила беспокойство уровнем цивилизованности и воспитания в России. Женщину возмутило, что дети видят в Эрмитаже обнаженные фигуры — в основном мужские. Также же она не одобряет скульптуры обнимающихся людей. Недовольная предложение выделить для этих произведений искусства отдельное помещение с пометкой «18+».

Директор Эрмитажа считает, что подобные письма говорят о том, что в стране проблемы «со здоровьем общества». Он заметил, что музей является особой территорией, «где можно делать то, что нельзя на улице».