Резолюцию ООН о «нарушении прав человека» в Крыму назвали лживой

Украинскую резолюцию ООН о «нарушении прав человека на полуострове» в Крыму назвали «лживой». Киев в ней осудил действия России.

Киев предложил резолюцию, в которой осудил «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Российской Федерацией. В частности, в документе упоминается получение гражданства РФ жителями полуострова, проведение голосований и другое.

Украина стала не единственным автором проекта, ей помогали Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция и другие страны. За принятие резолюции проголосовали представители 63 государств, против высказались 22 страны. Еще 85 воздержались.

«Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», — сказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА «Новости».

Он уверен, что такие резолюции принимают не из-за их важности или правдивости, а потому, что сам механизм голосования несовершенен. Документ может быть согласован даже без одобрения большинства стран — участниц ООН.