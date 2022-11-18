Общество 18 ноября 2022, 02:44 Резолюцию МАГАТЭ по действиям России на Украине назвали непрофессиональной Постпредство России в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ по действиям Москвы непрофессиональной Запорожская АЭС / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Резолюция Международного агентства по атомной энергетике по действиям России на ядерных объектах на Украине составлена непрофессионально, с фактологическими ошибками. Такое заявление в Twitter сделало постоянное представительство России в Вене.

«На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, ФЯБ и гарантий на Украине», — говорится в сообщении представительства.

Реклама

Резолюцию МАГАТЭ отказались поддержать страны, в которых проживает большая часть населения планеты. Россия и Китай проголосовали против, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР, отметили в сообщении представительства.

Реклама

Миссия МАГАТЭ заявила, чт не обнаружила на Украине свидетельства изготовления «грязной бомбы». Инспекторы посетили три объекта и не нашли свидетельств разработки устройств для рассеивания радиации.