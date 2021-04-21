Резник: шоу «Маска» потеряло конкурсную составляющую

Поэт Илья Резник считает, что шоу «Маска» потеряло конкурсную составляющую. Об этом сообщило издание «Собеседник».

По данным издания NewInform, Резник уточнил, что программа ему не нравится по нескольким причинам. Во-первых, потому что артисты поют под фонограмму.

«Во время просмотра совершенно нет ощущения, что они работают живьем. В таких огромных костюмах было бы сложно просто поднести микрофон ко рту», — отметил он.

Также Резник считает, что из-за этого шоу не имеет конкурсной составляющей.